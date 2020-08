LA STRETTA

PORDENONE Regole precise e controlli. Dopo lo stupro avvenuto a Lignano, commesso da tre ragazzini ai danni di una quindicenne, era inevitabile che si alzasse il livello di attenzione sulle strutture che accolgono i minori stranieri non accompagnati. Il Comune ne ha 80 in custodia e spende ogni anno per il loro mantenimento - i soldi vengono garantiti dallo Stato o dalla Regione - un milione di euro. «Stiamo parlando di ragazzini disorientati spiega il vicesindaco Eligio Grizzo che arrivano qui dopo essere stati allontanati dalla famiglia d'origine. Le nostre assistenti sociali li seguono settimanalmente. Si interessano di come vengono educati, di come sta andato il loro processo di integrazione. Ho l'impressione, però, che spesso a mancare siano i controlli che, in questi casi, dovrebbero essere alla base del processo formativo. Per questo ho provveduto a sollecitare i responsabili delle strutture affinché venga innalzato il livello di attenzione. Diversamente il rischio è che questi minorenni, che sono arrivati nella nostra città senza una solida base educativa, possano facilmente essere fagocitati da vizi e devianze». Ci sono poi i casi di ragazzini maltrattati e abbandonati. Storie di disagio ed emarginazione sociale che toccano da vicino, sempre più spesso, Pordenone. Stranieri ed italiani, la differenza è davvero sottile. Quello che è marcato, invece, è un problema serio con il quale l'amministrazione comunale deve confrontarsi quotidianamente. Sono storie tristi, spesso contorte e complicate da risolvere, che raccontano di situazioni che sembrano tanto lontane dal comune modo di vivere e di essere ma che invece sono più vicine di quanto si possa immaginare. Sono una cinquantina i minorenni che il Comune si trova a gestire insieme ai servizi sociali. «Situazioni delicate e complesse ha ricordato il vicesindaco Grizzo che possono essere risolte soltanto grazie alla bravura e alla competenze della nostre operatrici. Quando gli uffici vengono a conoscenza di determinate problematiche, si cerca di intervenire immediatamente. Si agisce in fretta, facendo il possibile affinché all'interno di una famiglia non si vengano a creare traumi». Maltrattamenti ed abbandoni a parte, su una popolazione di 52mila persone oltre 3mila risultano essere assistite dai servizi sociali. Numeri alti che mostrano come siano in aumento quelle che bussano alle porte del Municipio alla ricerca di aiuto. La maggior parte sono migranti di prima e seconda generazione, persone che una ventina di anni fa hanno lasciato le loro terre per venire a cercare fortuna in Italia. I cosiddetti migranti economici che hanno pure contribuito a rafforzare il nostro prodotto interno lordo. Persone che, complice la crisi economica, stanno ora cominciando a mostrare tutta una serie di problematiche connesse soprattutto alla perdita del lavoro. Ecco che, non disponendo di una rete sociale di sostegno forte come la nostra, hanno cominciato a rivolgersi massicciamente ai servizi istituzionali, che, con le risorse a disposizione, devono cercare di far fronte alle emergenze. La questione rischia però di farsi ancora più seria e di investire, a causa della crisi causata dai riflessi del Coronavirus, molte famiglie italiane. Quelle che, prima dell'emergenza sanitaria, potevano disporre di un lavoro e, quindi, di entrare economiche certe. Negli ultimi anni le richieste di aiuto sono sensibilmente aumentate. Un dato che dimostra come a Pordenone la situazione socio-economica sia profondamente mutata nel tempo. Ecco quindi che gran parte del bilancio sociale, per la parte relativa ai sussidi, finisce per essere impiegata per sostenere gli immigrati non hanno nulla a che vedere con i richiedenti asilo.

