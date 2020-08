LA STRETTA

PORDENONE Parola d'ordine: responsabilità. Il prefetto Maria Rosaria Maiorino l'ha ripetuta più volte durante la riunione tecnica di coordinamento con il questore e i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di finanza. Un appello ai tanti, soprattutto giovani, che a Ferragosto decideranno di spostarsi, di trascorrere una giornata all'aperto. Sul greto del fiume, al lago, in montagna o nelle vicine località di mare. Un 15 agosto particolare, diverso da tutti gli altri.

L'emergenza coronavirus è tutt'altro che terminata. I contagi, dopo un'incoraggiante flessione, sono tornati a salire: nella Destra Tagliamento sono oltre 400 le persone interessate dal Covid-19. Un numero nettamente inferiore rispetto a quello allarmante di inizio aprile, quando i casi registrati erano stati 1.600, ma la guardia non può essere abbassata. Il timore, infatti, è che la curva dei contagi, complici comportamenti sconsiderati, possa nuovamente salire. «Ci si può divertire afferma Maiorino utilizzando il buonsenso e tenendo a mente quelle norme fondamentali da adottare per arginare la diffusione del Covid».

Il prefetto si è attivato per disporre, anche a Ferragosto, modalità di controllo più serrato nelle zone turistiche e nelle aree cittadine frequentate dai giovani. Molti dei quali continuano a sottovalutare i rischi cui si espongono.

«Ci sono regole ben precise da osservare - ricorda Maiorino - a partire dal distanziamento sociale, all'uso della mascherina e al lavaggio ripetuto delle mani».

I controlli, come concordato durante la recente riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno intensificati. Più pattuglie compresa la Polizia locale che monitoreranno gli obiettivi considerati più sensibili. Quelli che, come le località turistiche o i luoghi di maggior aggregazione, domani richiameranno famiglie e compagnie di amici. Greti dei fiumi (Tagliamento, Meduna e Cellina), laghi (Barcis) e località montane (Piancavallo). Controlli mirati anti-assembramento. Ma anche della velocità e soprattutto delle condizioni psicofisiche degli automobilisti che si metteranno alla guida. Un rafforzamento dell'attività preventiva ma anche, se sarà necessario, di quella repressiva.

Se è vero che il periodo di lockdown ha limitato al massimo il numero di incidenti stradali, il liberi tutti ha fatto nuovamente emergere una situazione di criticità dovuta a condotte di guida scorrette. Oltre al fatto che il numero dei sinistri, anche gravi, è in costante crescita. Il prefetto ha chiesto alle forze di polizia di attuare un maggior controllo del territorio. «Soprattutto lungo le arterie più trafficate, quelle che conducono al mare piuttosto che alla montagna. Ma anche le strade che portano ai locali di intrattenimento e di aggregazione, quelli che, soprattutto nel fine settimana, richiamano decine di giovani provenienti da ogni dove».

È logico però attendersi un'attenzione particolare lungo la Pontebbana e l'autostrada A28 ma anche su ex strade provinciali e regionali che portano a locali di intrattenimento e località turistiche. Tolleranza zero nei confronti di chi si metterà alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche e stupefacenti. Ma anche nei riguardi di chi verrà pizzicato a correre ben oltre i limiti consentiti. Giovani e meno giovani sono avvisati: eccedere potrebbe costare loro caro.

I controlli interesseranno anche la città. Osservati speciali i parchi pubblici e le zona limitrofe. «Massima attenzione e controllo capillare del territorio». Il Comune di Pordenone, da oggi a domenica, si affiderà alla Polizia locale anche con personale in moto. Verrà aumentata la presenza di agenti in divisa. Se è vero che la città tenderà a svuotarsi, è anche vero che per molti cittadini, che hanno deciso di restare a Pordenone, il Ferragosto sarà un giorno come tanti altri.

