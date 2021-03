LA STRETTA

PORDENONE La provincia di Pordenone (come quella di Trieste) evita la mini zona arancione nel fine settimana, misura che alla fine non è stata introdotta. Ma le buone notizie sono già finite, perché le altre riportano l'orologio della pandemia ai giorni peggiori.

Dopo un mese e qualche giorno, infatti, da lunedì scuole medie e superiori richiuderanno in tutta la regione, quindi anche nel Friuli Occidentale. Gli studenti torneranno alla didattica a distanza. Un colpo durissimo. Domani per molti allievi sarà l'ennesimo ultimo giorno di scuola. Rimarranno in presenza solamente nidi, asili ed elementari. La stretta durerà 15 giorni (fino al 20 marzo), ma l'opzione più probabile è la proroga fino alla fine di marzo. Almeno.

Il secondo provvedimento riguarda le province di Udine e Gorizia, che da sabato (dalla mezzanotte di venerdì) passeranno in zona arancione. Nei due territori, come spiegato nell'articolo in basso, i contagi si sono impennati e non c'è più tempo da perdere. Anche questa misura durerà almeno due settimane, fino al 21 marzo. Le province di Pordenone e Trieste, invece, restano in zona gialla, a meno che il ministero della Salute domani non decida di declassare in arancione tutta la regione. E non è scontato.

IL MESSAGGIO

Ieri il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, ha firmato l'ordinanza restrittiva e si è rivolto ai cittadini. «Questo sarà l'ultimo sforzo che chiediamo alla gente. Vogliamo anticipare l'ondata di contagi. Continuiamo a prenderci le nostre responsabilità per preservare il sistema sanitario regionale a fronte di un rischio di sovraccarico dovuto all'aumento dei casi, consapevoli di quello che ciò comporta per determinate categorie produttive. Per questo nel provvedimento relativamente ai ristori che faremo a livello regionale riconosceremo un maggior contributo economico a quegli esercizi che verranno penalizzati nelle aree soggette alle restrizioni più severe; inoltre con il prossimo Dpcm lo Stato indennizzerà quelle attività limitate dai provvedimenti di carattere regionale». «Marzo - ha proseguito - sarà il mese più duro. Ad aprile la situazione migliorerà».

COSA SI PUÒ FARE

Scuole a parte, il provvedimento firmato da Fedriga limita anche gli spostamenti. Nelle zone arancioni non si può uscire dal proprio comune, se non per esigenze di salute, lavoro e necessità. Resta la deroga a favore dei comuni con meno di 5mila abitanti e distanti non più di trenta chilometri. È ancora possibile raggiungere le seconde case, con affitto o proprietà certificati prima del 19 gennaio 2021. Nelle zone arancioni chiudono bar e ristoranti. È possibile per i bar l'asporto sino alle 18 e per i ristoranti sino alle 22. Sono vietati, salvo comprovate esigenze, i trasferimenti da una zona arancione a una gialla e viceversa.

LE REAZIONI

Aria di protesta tra i genitori del Friuli occidentale. Diversi comitati, concentrati soprattutto alle scuole medie, hanno promesso azioni dimostrative contro la decisione assunta dalla Regione. A monte c'è una perplessità, basata sul fatto che la serrata sia stata decretata anche per un territorio - quello pordenonese - che al momento non presenta una situazione sull'orlo del precipizio. Diversa, invece, l'opinione dei sindacati e dell'Associazione dei dirigenti scolastici. «Si conferma quello che si era paventato - ha detto Teresa Tassan Viol (presidi) -. La chiusura delle scuole è un sacrificio grande che si chiede agli studenti. Si auspica che venga compensato da aumento della responsabilità collettiva. Si devono mettere in campo comportamenti virtuosi non solo tra gli studenti ma anche in tutti i momenti del tempo libero. Sarebbe paradossale assistere a ragazzi chiusi in casa e a strade e bar pieni». «La curva è in risalita, ci aspettavamo la chiusura. Ora spingiamo per vaccinare anche gli insegnanti con più di 65 anni», ha detto invece Mario Bellomo della Cgil Scuola. «In questo momento - ha concluso Antonella Piccolo (Cisl Scuola) - è meglio la didattica a distanza. Siamo per le lezioni in presenza ma in sicurezza, la scuola non è un ambiente asettico. Alle spalle ci sono famiglie che in questo momento rischiano la salute».

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA