NUOVI RINVII

PORDENONE La stretta fino a dopo Pasqua che scatterà con il nuovo Dpcm mette a rischio anche il calendario di Pordenone Fiere. Dopo un 2020 terribile - sono saltate quasi tutte le manifestazioni fieristiche previste - per il quartiere fieristico pordenonese si aprono nuovi enormi interrogativi sugli eventi in calendario per la primavera. Due manifestazioni previste per la prima parte di aprile sono già state rinviate in autunno. Ma la preoccupazione del vertice della società di viale Treviso guidata da Renato Pujatti è ora rivolta in particolare alla Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car prevista per il 24 e 25 aprile. A oggi l'evento è confermato per quella data e non è stato spostato, ma è chiaro che molto dipenderà dalla situazione epidemiologica e dai conseguenti provvedimenti governativi previsti per fiere e grandi eventi.

PIÙ EVENTI IN TANDEM

Al fine di ottimizzare il calendario e la necessità di recuperare alcune manifestazioni Pordenone Fiere aveva previsto nella stesse date più manifestazioni: con il Salone del Radioamatore, per esempio, è previsto anche Fotomercato (decima mostra-scambio di antiquariato, modernariato e digitale fotografico). Mentre nelle giornate tra il 14 e il 17 maggio sono in programma due manifestazioni ammiraglie del quartiere espositivo del Noncello: Ortogiardino (già saltato l'anno scorso, anche dopo il rinvio) e Cucinare, la rassegna dell'enogastronomia di qualità quest'anno in edizione speciale insieme a Ortogiardino. Essendo i due eventi a maggio inoltrato la speranza della spa fieristica è quella di poterle realizzare.

POLO VACCINI

Intanto il presidente e il suo staff stanno mettendo a punto il bilancio dell'anno più difficile. Ma nel frattempo in viale Treviso si è pronti per trasformare una parte della Fiera in padiglione per i vaccini di massa. Il piano per la verità era stato predisposto e approvato dal Comune di Pordenone già nei mesi scorsi. Il progetto prevede minimo 24 postazioni vaccinali, sicuramente incrementabili anche a trenta, e un percorso dedicato in tutta sicurezza anche se si dovessero tenere in contemporanea degli eventi espositivi previsti dal calendario. Lo staff logistico è in grado di attivarsi in 4-5 giorni e replicare l'allestimento anche in altre location della provincia e della Regione. Basta solo - ribadiscono dal vertice di Pordenone Fiere - il via libera dell'amministrazione regionale. Sono già una dozzina le Fiere in Italia (a cominciare dal Veneto) in cui la vaccinazione è partita.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA