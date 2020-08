LA STRANA ESTATE

PORDENONE Città aperta per ferie, dopo il lockdown. Se già da anni la città deserta e le saracinesche abbassate sono un ricordo lontano, la tendenza appare ancora più accentuata in questo Ferragosto decisamente diverso. Basta un giro in centro e nei dintorni per rendersene conto: bar e locali pubblici quasi tutti operativi, mentre anche fra i negozi e le altre attività spunta solamente qua e là, timidamente, un cartellino con i giorni di chiusura. Che per lo più si limitano a una settimana o dieci giorni, a cavallo di Ferragosto, raramente arrivano a due settimane.

LA NUOVA TENDENZA

«La tendenza in realtà si era già affermata negli anni passati conferma il presidente mandamentale dell'Ascom, Aldo Biscontin (in foto) : niente più città deserte in agosto. La città adesso vive anche d'estate e gli imprenditori si organizzano per fornire tutti i servizi, non solo ai residenti, ma pure a chi lavora fuori e rientra per le vacanze o a turisti e visitatori. Anche le abitudini delle persone sono cambiate: le città non si svuotano più e le persone hanno bisogno di servizi. Già da qualche anno sotto Ferragosto ci sono molti negozi aperti, con l'eccezione magari di qualche imprenditore che lavora da solo e si ritaglia qualche giorno di pausa».

A questo trend ormai consolidato si è aggiunto, quest'anno, l'effetto-lockdown, con tutta una serie di conseguenze. C'è innanzitutto la necessità di recuperare quanto perso, in termini di introiti, nel lungo periodo in cui le attività si sono fermate. Bar e negozi, insomma, restano aperti non solo per offrire un servizio a chi resta, ma anche per il bisogno di fatturare e rimediare alle pesanti perdite subite durante il lockdown. Ma c'è anche una maggiore presenza di gente in città, visto che saranno molti meno del solito quelli che potranno concedersi un periodo lontano da casa. E a influire sull'organizzazione delle chiusure estive ci sono stati anche, ricorda Biscontin, i saldi ritardati, che hanno indotto molti commercianti a continuare a lavorare fino alla vigilia del Ferragosto, e c'è lo Sbaracco (la giornata dedicata agli ultimi affari della stagione, con i negozi fuori dai negozi) fissato per settembre, che convincerà qualcuno a rientrare presto. Insomma, poche vacanze e anche brevi.

VACANZE BREVI

L'anno particolare si vede infatti anche dalla durata della vacanza che anche per gli esercenti si annuncia decisamente breve. Quello di chi non è al lavoro in questi giorni non è, insomma, un arrivederci a settembre, perché la maggior parte dei negozi e dei locali pubblici è chiuso soltanto per qualche giorno a ridosso di Ferragosto, rinunciando alle tradizionali due settimane di ferie. Le tre settimane di stop, poi, sono decisamente un sogno: quelli che hanno potuto permetterselo sono andati in vacanza con lo scorso fine settimana, a partire dall'8 agosto, e ci resteranno fino al 23. Ma sono, appunto, molto pochi. Un po' più numerosi quelli che hanno abbassato le saracinesche questa settimana e hanno optato per una sorta di weekend lungo per Ferragosto, con l'intenzione di riaprire il 18. Ma c'è anche chi si è accontentato di pochi giorni, dal 10 al 14, naturalmente prolungati fino al 15, e chi invece ha attaccato al Ferragosto la settimana successiva, chiudendo fino al 22 agosto. Altro caso ancora è infine quello di chi, fra i bar, i negozi e gli studi professionali, ha adottato in queste settimane un orario estivo ridotto. Le prime serrande abbassate si sono cominciate a vedere da ieri e sono destinate ad aumentare, sia pure di poco, nel corso della settimana, con un picco di chiusure fra il 14 e il 18. Ma già appunto con martedì della prossima settimana molti saranno di nuovo dietro il bancone.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

