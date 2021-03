Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAPORDENONE Tanti sacrifici per aprire un'attività in proprio e per seguirla al meglio, un sogno che si corona, gli affari che crescono e vanno bene, anno dopo anno, poi all'improvviso come un macigno, il covid. Marito e moglie hanno l'attività in comune, perciò quando arriva la pandemia iniziano i pensieri, ma poi passano i mesi e il contraccolpo iniziale si fa sempre più forte, i pensieri diventano angosce. Dall'altra parte si...