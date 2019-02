LA STORIA PORDENONE «Il Giorno della memoria è stato ormai metabolizzato,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAPORDENONE «Il Giorno della memoria è stato ormai metabolizzato, mentre la pagina storica delle foibe è stata per troppo tempo dimenticata, al punto che l'abbiamo dovuta studiare da autodidatti. Quando si parla di foibe, c'è sempre qualcuno che dice che occorre contestualizzare e fare distinguo. È come se ci facessero distinguo sulle camere a gas. Basta con queste ambiguità: chiediamo una partecipazione forte della scuola e delle cultura al Giorno del Ricordo». Il sindaco Alessandro Ciriani ha presentato le iniziative per...