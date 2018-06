CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAPORDENONE Artemia Desiree Verardo ha 54 anni e ha dedicato gran parte della sua vita ad assistere la mamma. Fino a febbraio, quando è stata costretta a prendere una decisione molto difficile: portare la madre in casa di riposo perché ha bisogno di assistenza continua e cure. Ora è sola e, nonostante abiti in una casa di proprietà, ha bisogno di un nuovo lavoro perché con 900 euro il mese, non riesce a sbarcare il lunario. «Mi accontento di molto poco - racconta Artemia -. L'unico lusso che mi concedo una volta il mese è la...