LA SPONDA

PORDENONE Il piano-Zannier è nato a Trieste, in Regione. Quello proposto ieri da Alberto Marchiori ha radici pordenonesi. Ma né un progetto regionale, né un'idea provinciale possono prescindere dal coinvolgimento del più grande e popoloso territorio del Friuli Venezia Giulia: la provincia di Udine. Solo la Carnia, ad esempio, conta 37mila abitanti. Le Valli del Natisone accolgono 6.300 persone. Sono le due aree più a rischio della montagna udinese. Non si può avviare un dialogo sul futuro delle valli friulane senza passare da un tavolo non solo pordenonese, ma anche udinese. Ed è per questo che riveste un'importanza strategica la mano tesa ieri da Giovanni Da Pozzo, numero uno della Camera di commercio di Pordenone e Udine. «Siamo disposti a parlarne - ha spiegato ieri Da Pozzo una volta informato dell'idea partorita da Alberto Marchiori dall'altra parte del Tagliamento - e a ragionare sulla possibilità di arrivare a una proposta comune».

Un primo passo verso una collaborazione che però va studiata nei minimi dettagli, coinvolgendo in prima battuta la Regione. «Senza l'appoggio politico del principale Ente del territorio - ha sottolineato Da Pozzo - non avrebbe senso nemmeno iniziare a parlare. Il secondo passo, ad esempio, sarebbe quello di individuare bene i Comuni destinatari del progetto». Solo la montagna udinese, ad esempio, ha in dote decine di borghi montani. Tradotto, si tratterebbe di un piano molto costoso. «Prima di incontrare i sindaci - specifica ancora Da Pozzo - sarebbe meglio mandare loro una lettera, nella quale si spiegherebbero le ragioni di un tavolo comune». E gli incontri, secondo il leader della Camera di commercio, dovrebbero essere diversificati da provincia a provincia, almeno in una prima fase, per evitare l'effetto-confusione. Il dato, però, è che anche una delle categorie udinesi è possibilista quantomeno sulla fattibilità di una prima fase di dialogo. Ed è un buon segnale, considerate le frizioni tra le due province negli ultimi anni. La montagna d'altronde non ha confini, e le divisioni non servono.

M.A.

