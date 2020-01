LA SOSTA

PORDENONE L'apertura di nuovi cantieri in città eliminerà cento stalli di sosta. Mentre alcuni verranno ripristinati (a lavori conclusi), altri saranno definitivamente tolti. Un problema che amministrazione comunale e Gsm non sottovalutano e, anzi, da mesi è cominciato un confronto che vede impegnati il sindaco Alessandro Ciriani da una parte e l'amministratore unico della società partecipata, Antonio Consorti, dall'altra. Un ragionamento che tiene in considerazione più aspetti, a cominciare da quello degli spazi a disposizione e degli effettivi margini di manovra. Senza dimenticare poi i costi e le tempistiche. Per questo nei prossimi giorni comincerà una mappatura della città.

NUOVI SPAZI

L'obiettivo è individuare nuovi spazi (liberi) da adibire a parcheggi. Si tratterà di trovare aree prospicienti al centro; strade sulle quali, con apposita segnaletica, creare nuovi spazi per la sosta dei veicoli. «Sarà fondamentale spiega il sindaco ricavare dai 30 ai 40 stalli, così da venire incontro alle esigenze dei cittadini che, complice l'avvio di alcuni cantieri, dovranno fare i conti, tra non molto, con l'impossibilità di utilizzare alcuni spazi attualmente destinati alla sosta». In questa prima fase si tratterà di individuare qua e là qualche spazio da adibire a parcheggio. Basti pensare che soltanto i lavori di restyling di piazza della Motta cancelleranno 70 stalli. Alcuni sono stati già sacrificati per rendere più accogliente Largo San Giorgio e almeno una trentina dovranno essere temporaneamente tolti quando si tratterà di intervenire tra viale Marconi e piazza Duca d'Aosta. Più che all'oggi, Ciriani guarda al futuro. Per una città (piccola) che si sta espandendo, è necessario trovare soluzioni che possano garantire adeguati spazi per la sosta. Questo ragionamento l'amministrazione comunale lo ha già approntato da tempo. Sul tavolo ci sono quattro possibilità: due sono appetibili (almeno per il sindaco), le altre due invece sono difficilmente realizzabili. O comunque le ambizioni sono limitate. In pole position c'è il progetto di realizzare un parcheggio interrato da 150-200 posti auto nel cuore della città, in piazza del Popolo, di fronte alla Prefettura. Per ora è soltanto un'idea che si potrebbe però concretizzare nel giro di qualche anno.

LO STUDIO

«Semmai puntualizza Ciriani potremmo avviare, da qui al 2021, uno studio di fattibilità, lasciando poi alla futura amministrazione il compito di realizzare l'opera. Dobbiamo prendere in considerazione il fatto che la città si sta espandendo e le necessità sono cambiate. C'è bisogno di spazi ma, ancor di più, di posti auto». Altrettanto possibilista il sindaco lo è sulla possibilità di ampliare il park di via Rivierasca. L'attuale struttura però dovrebbe essere demolita per lasciare spazio ad un'opera meglio concepita. «L'attuale parcheggio sottolinea Ciriani per ragioni statiche non potrebbe essere ingrandito e quindi ospitare al suo interno altre vetture. Come dire: crollerebbe senza una riqualificazione integrale. Va ripensato e soprattutto va eliminata la parte sotterranea, così da evitare che finisca sott'acqua conseguentemente alle piene del fiume Noncello». Meno appetibile l'idea di realizzare un parcheggio in via Caboto mentre su quella di ampliare il Vallona, in via Dante, il sindaco si è detto possibilista.

OSPEDALE

Per quanto riguarda invece la zona di via Montereale, il sindaco, che con l'assessore Amirante aveva già intavolato un dialogo con l'ex direttore generale dell'Aas5, Possamai, attende l'insediamento del nuovo dirigente, Joseph Polimeni, per discutere della possibilità di demolire uno dei padiglioni dell'ospedale che in futuro verrà dimesso. E al suo posto realizzare un'area di sosta.

Alberto Comisso

