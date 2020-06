LA SOLIDARIETÀ

PORDENONE Se l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 sta finendo non accenna a rallentare l'attività dei molti volontari della Croce Rossa che in questi mesi si sono mobilitati per fare fronte alle diverse necessità che si sono presentate. L'impegno dei volontari proseguirà, dunque, anche durante l'estate. In particolare sul fronte della consegna a domicilio di borse spesa e dei farmaci. Sono in particolare gli anziani e le famiglie in difficoltà per vari motivi a richiedere ancora molto spesso questo tipo di servizio. La fine dell'emergenza sanitaria - salvo proroghe - è prevista per il prossimo 31 luglio. «Continueremo anche dopo - fa sapere il presidente della Croce Rossa di Pordenone, Giovanni Antonaglia -: cercheremo di rispondere alle esigenze della comunità che non sono legate certo alle scadenze previste dai decreti».

GLI INTERVENTI

Tre volte la settimana vengono raccolte le richieste telefoniche da parte di chi ha necessità. Sia per la consegna delle borse spesa, sia per il recapito dei farmaci necessari a domicilio. Gli operatori del sodalizio sono impegnati a rispondere alle esigenze degli anzini e delle famiglie meno agiate. Certo, in queste settimane le necessità sono diverse dal periodo di lockdown, ma non mancano le difficoltà cui dalla sede della Cri si cerca di dare continuamente risposte.

TEST E PRELIEVI

Dall'inizio di giugno, inoltre, i volontari della Croce Rossa sono impegnati sul fronte sanitario a dare una robusta mano all'Azienda sanitaria e alla istituzioni per la somministrazione dei test di sieropositività. È proprio dall'inizio di questo mese che gli operatori - nella sede della Cri si è costituito un vero e proprio call-center - stanno chiamando le circa duemila persone del Friuli occidentale che sono state individuate a campione per il test sieropositivo. Tra i circa duemila cittadini sono oltre 1.200 coloro che hanno eseguito - o eseguiranno nei prossimi giorni, visto che la campagna è in via di conclusione - la prova di sieropositività. Sui circa settecento test eseguiti in un centinaio di casi i volontari della Cri sono andati a domicilio della persona individuata facendo poi confluire il prelievo nell'unico centro di raccolta a Monfalcone. «Altri volontari specializzati - aggiunge Antonaglia - hanno affiancato gli operatori nei prelievi in ospedale».

ALTRE MANSIONI

Durante i lunghi mesi dell'emergenza i volontari con le divise bianco-rosse della Cri hanno svolto moltissime mansioni. Dai triage nelle tende davanti ai Pronto soccorso ospedalieri fino alla misurazione della febbre con i termoscannere nelle fabbriche. Nel periodo di maggiore allarme alcuni operatori hanno dato il loro supporto nelle province più colpite di Bergamo e Brescia. Complessivamente sono stati circa 400 i volontari che - ciascuno con il proprio contributo - si sono impegnati. A questi vanno aggiunti gli altri trecento volontari dei comitati Cri di Casarsa, Azzano e Maniago. Un piccolo esercito della solidarietà di 700 donne e uomini che hanno portato aiuti sotto l'insegna della Cri.

