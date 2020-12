LA SITUAZIONE

PORDENONE Pioggia abbondante e vento di Scirocco forte. L'allerta meteo (resta di colore rosso) nella Destra Tagliamento è tutt'altro che passata. La perturbazione, stando alle previsioni meteo, oggi dovrebbe investire pesantemente il Friuli Occidentale. Preoccupa soprattutto il livello dei fiumi, tenuti costantemente sotto controllo dalla protezione civile. Già nella serata ieri si sono ingrossati il Meduna, il Livenza e il Noncello. Il Sile ha rotto gli argini, senza però provocare troppi disagi, nella zona di Panigai compresa tra i comuni di Azzano Decimo e Pravisdomini. «Il corso d'acqua è esondato conferma il sindaco Davide Andretta ma per fortuna, rispetto ad altre volte, la situazione è parsa subito sotto controllo».

LE PIENE

Chiusi i guadi di Murlis, tra Zoppola e Cordenons, e quello di Vivaro. Alle 16.20 di ieri è stato superato il livello di guardia della zona conoidi Cellina-Meduna, tanto che è stato attivato il servizio di piena sul fiume Meduna. Lo stesso per il Tagliamento, avendo il fiume raggiungo i 2,87 metri di altezza a Venzone. L'onda di piena attesa nel sistema Cellina-Meduna transiterà oggi nella zona di Ponte Meduna. I livelli previsti determineranno un conseguente aumento del Noncello. L'assessore Emanuele Loperfido in mattinata farà il punto della situazione con i responsabili dei bacini e la Protezione civile per verificare la quantità di metri cubi scaricati dalla piena e adottare provvedimenti.

IL NONCELLO

A Pordenone, dove sono stati segnalati continui blackout alla rete elettrica in diverse zone della città e dove il trasporto pubblico locale non ha funzionato (come nel resto della provincia), l'amministrazione comunale ha voluto giocare d'anticipo. Con un messaggio vocale, il sindaco Alessandro Ciriani ha invitato tutti i cittadini che risiedono nelle zone più a rischio esondazione, tra Villanova e Vallenoncello, ad adottare le misure di precauzione. I volontari della protezione civile, che nel tardo pomeriggio hanno ricevuto specifiche indicazioni dopo la riunione del Centro operativo comunale, avevano già preparato i sacchi di sabbia da distribuire a chi ne avesse fatto richiesta. «Al contempo ha tenuto a precisare Loperfido sono state controllate le batterie di tutte le idrovore e attivate le aziende che, in caso di necessità, subentreranno nella gestione dell'emergenza maltempo».

400 VOLONTARI

Ieri pomeriggio il vicepresidente della giunta regionale, Riccardo Riccardi, in una nota ha prospettato un'intensificazione dei fenomeni «con un incremento delle precipitazioni dovute a un aumento del vento di scirocco. Le piogge cadute nella notte, a cui si sommeranno quelle delle prossime ore, ci portano a incrementare il livello di criticità idraulica nell'area pordenonese, che da arancione passerà a rossa. Nel Friuli Occidentale resta rosso anche il livello della criticità idrogeologica». Dopo l'intensificazione delle piogge nella serata di ieri, secondo le previsioni dell'Osmer ci sarà una breve riduzione dei fenomeni in mattinata, per poi intensificarsi fino a tarda sera, quando i fenomeni tenderanno a esaurirsi. Da inizio evento hanno operato poco meno di 400 volontari di 43 comuni per interventi e monitoraggio territorio, mentre le chiamate al Nue 112 per interventi tecnici urgenti sono state oltre una cinquantina.

Alberto Comisso

