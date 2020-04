LA SITUAZIONE

PORDENONE La provincia di Pordenone conta 61 vittime del Coronavirus. E il punto della giornata inizia con questo dato perché in un bilancio pur drammatico, la considerazione di partenza deriva da una buona notizia: nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi di persone positive al Covid-19 residenti nei comuni del Friuli Occidentale. In tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia sono morte altre sette persone, tutte sconfitte dal nemico invisibile, ma la provincia di Pordenone si è salvata. Lo aveva fatto in parte anche martedì, quando l'unico decesso era stato registrato a Mestre e aveva riguardato una donna originaria di Polcenigo ma non più residente nel Friuli Occidentale. Per due giorni consecutivi, quindi, il dato limitato alle vittime attualmente domiciliate in provincia è rimasto a zero. E non era mai accaduto da quando il ritmo era diventato pressoché giornaliero, rotto solo da pause non superiori alle 24 ore. La prima buona notizia si accompagna poi alla seconda, che sulla strada verso la nuova normalità è ancora più importante: nel Friuli Occidentale ieri sono stati segnalati solamente tre nuovi malati di Covid-19, nessuno dei quali è stato costretto al ricovero in ospedale. Stabile la quota di attualmente positivi: 317 persone contro le 318 di martedì.

IL BILANCIO

I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono diventati 3.010 (nel conto devono essere inclusi anche i pazienti guariti e i cittadini deceduti), con un incremento di 15 unità rispetto a martedì. Non solo a Pordenone, quindi, ma in tutta la regione è stato registrato uno dei dati più bassi del mese relativamente ai nuovi tamponi positivi. E dalla Regione è arrivata anche una nota importante: il dato diffuso lunedì, che parlava di 60 nuovi malati, era figlio della diluizione dei tamponi effettuati nei giorni precedenti. Non si trattava quindi di un picco isolato, ma solo di un errore di calcolo. La media dei nuovi malati giornalieri nell'ultima settimana è scesa sotto le 25 unità, e il calo rispetto all'inizio del mese non è solo marcato, ma anche continuo. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.245 infettati; seguono Udine con 951, Pordenone con 630 e Gorizia con 182. A questi si sommano 2 persone non residenti in regione.

OSPEDALI E GUARITI

Dopo due giorni di dati stabili, ieri sono tornati a calare anche i pazienti ricoverati in Terapia intensiva, scesi a 12 unità su 135 posti disponibili in regione. I ricoverati in altri reparti risultano essere 134 e le persone in isolamento domiciliare 1.081. Nel Friuli Occidentale i pazienti in ospedale sono 39 (due in meno rispetto alla rilevazione di martedì sera). I totalmente guariti in Fvg sono 1.355 (24 persone in un giorno), mentre i clinicamente guariti (pazienti senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone) sono 143. In provincia di Pordenone i pazienti completamente guariti sono saliti a quota 252, mentre in isolamento domiciliare ci sono 272 persone contro le 276 del giorno precedente.

I FOCOLAI

Buone notizie anche dalle due situazioni di emergenza della provincia di Pordenone: il reparto di Seconda medica dell'ospedale Santa Maria degli Angeli e soprattutto la casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola. Per quanto riguarda la Seconda medica, da giorni ormai non si registrano più nuovi casi di positività tra i pazienti, dopo l'escalation che aveva portato a 14 malati. E ieri in casa di riposo non sono stati registrati né nuovi decessi, né altri contagi tra gli ospiti ancora negativi che si trovano nel reparto non-Covid della struttura gestita dalla fondazione Micoli-Toscano.

