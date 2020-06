LA SITUAZIONE

PORDENONE «La montagna friulana è pronta»: parola di Enzo Sima nuovo responsabile regionale per il settore di Promoturismo Fvg. Un incarico di prestigio che lo assorbirà a tempo pieno e che lo costringerà, a partire dal prossimo inverno, a lasciare il ruolo di mago della neve che ha rivestito per decenni, riuscendo letteralmente a salvare le ultime stagioni, in cui le precipitazioni naturali sono state pressoché assenti.

LA CERTEZZA

Sima è certo che l'estate 2020 sarà quella del rilancio, complici le limitazioni ai grandi viaggi imposte dalla pandemia. «Le strutture sono confortevoli e gli operatori all'altezza di questa sfida inattesa - le sue parole -. Fin dai primi momenti in cui è scoppiata l'emergenza, abbiamo costituito una task force che si è occupata come prima cosa di portare a termine la stagione invernale, che era ancora in corso, ma che ha poi continuato a operare nei mesi successivi, per disegnare l'estate post Coronavirus. Ci sono segnali molto positivi in tutti i poli del Fvg, con richieste per il mese di agosto che stanno aumentando di giorno in giorno e che ci fanno ben sperare - conferma Sima -. Del resto, la montagna rappresenta il paesaggio ideale per vacanze in sicurezza: spazi enormi, distanziamento sociale garantito ovunque - con qualche attenzione maggiore da osservare nei Rifugi - attività emozionanti e salutari. È altrettanto chiaro che sarà l'estate italiana: nonostante ci sia contatto costante coi tour operator dei Paesi stranieri, le limitazioni agli spostamenti e il gioco delle quarantenne incrociate sembrano far ipotizzare una prevalenza di presenze nostrane. Stiamo lavorando per fornire un prodotto ancora più soddisfacente, convinti che le potenzialità della nostra località siano straordinarie».

NIENTE RITIRI

Una riflessione merita la situazione specifica del Piancavallo rispetto al target principale rappresentato dalle compagini sportive delle discipline più svariate: il Covid-19 da questo punto di vista non ha lasciato alternative, non potendo ospitare le comitive degli ultimi anni. Proprio sulla base di una situazione fortemente negativa, gli operatori della località, prima con un confronto con Comune e Promoturismo Fvg, poi a un tavolo operativo coordinato da quest'ultima, stanno predisponendo con Eupolis e Ortoteatro un programma di attività pensate sia per un turismo per le famiglie, sia per quello pendolare, con pacchetti ad hoc anticipatori di una sorta di Piancavallo card. Sarà così la riscossa dei possessori delle seconde case e di quanti vorranno trovare pace e serenità in un luogo che dista soltanto mezz'ora dall'uscita autostradale più vicina, «un posto da sogno - ricordano gli operatori - senza la necessità di sciropparsi svariate ore di trasferimenti disagevoli. Quest'anno ancora di più Piancavallo sarà la montagna dietro casa, conturbante e allo stesso tempo rilassante».

AL LAVORO PER L'INVERNO

Nel frattempo si sta lavorando già in vista del prossimo inverno: è in via di completamento l'ultimo step dell'ottimizzazione dell'impianto di innevamento artificiale. Per gli sportivi è la garanzia di poter sciare sempre: senza i lavori dell'ultimo triennio sarebbe stato impossibile produrre un manto adeguato per sopperire alla quasi totale mancanza di precipitazioni naturali. La fase 3 è intanto iniziata con un'ottima notizia: Piancavallo sarà nuovamente sede della Coppa del mondo di Snowboard. Appuntamento a marzo, periodo scelto proprio per gestire con la massima attenzione la prima parte dell'inverno, ricalibrando le misure necessarie a prevenire possibili nuovi contagi.

L.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA