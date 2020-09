LA SITUAZIONE

PORDENONE L'obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti e da questa mattina l'Azienda sanitaria del Friuli occidentale farà partire all'ex Deposito Giordani di via Prasecco l'attività legata all'effettuazione dei tamponi e dei test sierologici che fino a sabato è stata garantita nell'area della Fiera di viale Treviso. Vista la possibilità di entrare nell'area esterna al magazzino (fino a circa tre anni fa era stato adibito dal Comune a sede di concerti rock e sale di registrazione) continuerà a essere garantita la pratica del tampone drive-in cioé fatto dagli operatori alle persone che rimangono sedute nella propria auto. Ma all'interno dello stabile sono stati ricavati degli ambulatori e degli uffici grazie a un lavoro di allestimento di box e pannelli sia in materiali metallici che in cartongesso. Ci saranno poi spazi destinati a sale d'attesa per le persone che devono sottoporsi al test del dito, cioé la prova sierologica che consiste in un micro-prelievo di una goccia di sangue e che deve essere svolta all'interno dell'edificio. Insomma, un lavoro che in una sola settimana ha trasformato quello che era un centro musicale per concerti in un piccolo polo sanitario con tutto ciò che serve (compresa la dotazione informatica e un archivio) per fare fronte all'emergenza Covid.

TEMPI RECORD

Un lavoro svolto in una settimana grazie alla collaborazione fattiva di tutti gli enti che avevano costituto il tavolo, coordinato dal Comune di Pordenone che ha pure pagato alcune spese per il trasloco dalla Fiera, e che hanno portato a termine l'operazione in tempi davvero record. Azienda sanitaria con il Dipartimento di prevenzione, Comune, Atap, Fiera, Interporto, Gea: ciascuno ha svolto un pezzo di lavoro per fare in modo che l'operazione potesse essere ultimata entro venerdì scorso e quindi consentire il passaggio del polo dei tamponi dai padiglioni fieristici di viale Treviso all'ex Giordani di via Prasecco. Lo spostamento è stato necessario - in realtà i tempi erano previsti dalla convenzione che Asfo e Pordenone Fiere avevano siglato alla fine dello scorso mese di marzo in piena emergenza - per consentire alla Fiera di riprendere la proria attività espositiva che comincerà già nel prossimo fine settimana con la manifestazione Eco-Casa. E la prima giornata di operatività del personale del Dipartimento di prevenzione dell'Asfo nell'ex Giordani coincide con l'ultimo giorno disponibile per il personale scolastico di sottoporsi al test sierologico. Un lavoro che è stato già svolto quasi al 90 per cento nei loclai fieristici nei giorni della scorsa settimana. Sono quasi 3.400 gli operatori del mondo della scuola (tra docenti, personale tecnico e amministrativo) che si sono già sottoposti al test sierologico nei giorni scorsi. Le prenotazioni erano state circa 3.900: è da capire se basterà ancora una sola giornata per riuscire a fare i test a tutto il personale. Intanto dagli ultimi tamponi effettuati in provincia è emerso che a Porcia si sono registrati tre casi legati in qualche modo al maxi-focolaio che era scoppiato nell'azienda di macellazione di polli Aia di Vazzola (Treviso) dove risulterebbero coinvolti nel contagio 255 degli oltre 600 dipendenti.

VERSO L'AUTUNNO

E mentre si guarda con una certa preoccupazione all'avvio dell'anno scolastico al Dipartimento di prevenzione si sta già lavorando per la campagna vaccinale anti-influenzale. Quest'anno partirà il primo ottobre, in anticipo rispetto agli anni successivi. E sarà una grande sfida: l'Azienda sanitaria del Friuli occidentale potrà contare su una prima trance di 80 mila dosi vaccinali che sono già arrivate. La platea di chi potrà vaccinarsi gratuitamente si allarga e ricomprenderà le persone con oltre 60 anni e i bambini da zero a sei anni. È su queste categorie in particolare che si insisterà, oltre che sui pazienti con patologie a rischio e sul personale sanitario. L'obiettivo è quello di immunizzare il più alto numero possibile di persone in modo da facilitare nel corso della prossima stagione invernale la diagnosi differenziata (visti i sintomi assai simili tra l'influenza stagionale e il Covid) rispetto all'individuazione del coronavirus. È già a buon punto un piano di forte collaborazione tra Dipartimento e medici di medicina generale che potranno utilizzare per i vaccini anche gli spazi del Dipartimento stesso e gli ambulatori dei distretti territoriali.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA