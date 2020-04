LA SITUAZIONE

PORDENONE Diciotto vittime in una sola casa di riposo, e un bilancio giornaliero che non lascia tregua. La residenza Micoli-Toscano di Castions di Zoppola piange un'altra vittima del Coronavirus, avvicinandosi al triste record della struttura di Mortegliano (Udine) che di decessi ne ha contati 19. All'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone ieri è morto Adolfo Moretto, pensionato classe 1940 originario di Torre di Pordenone. Aveva contratto il virus nella casa di riposo ed era stato trasportato in ospedale il 20 aprile. In provincia il bilancio dei decessi è salito sino a toccare quota 61, mentre in regione nelle ultime 24 ore altre sei persone hanno perso la vita a causa del Covid-19, per un conto totale salito a 275 vittime.

IL BILANCIO

Dopo diversi giorni di pausa, il contagio torna a salire in Friuli Venezia Giulia. Il territorio regionale ieri ha fatto registrare un aumento di 60 malati rispetto al giorno precedente, ma si tratta di un dato da scorporare provincia per provincia. Ben 46 dei 60 tamponi positivi, infatti, sono stati eseguiti in provincia di Trieste e la maggior parte degli stessi all'interno delle strutture per anziani del capoluogo regionale. In provincia di Pordenone sono stati registrati solamente quattro nuovi malati di Covid-19. I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.977 dall'inizio dell'emergenza. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.227 infettati; seguono Udine con 944, Pordenone con 625 e Gorizia con 179. A questi si sommano 2 persone non residenti in regione. Ieri è rimasto stabile il dato relativo ai pazienti ricoverati in ospedale sul territorio regionale. Sono 13 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 130 e le persone in isolamento domiciliare 1.115. I totalmente guariti sono 1.288 (31 più di domenica), mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 160. Restano stabili i dati della provincia di Pordenone. L'unica variazione riguarda i guariti: sono tre in più rispetto a domenica.

I TAMPONI

Il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, ha presentato un'interrogazione per fare chiarezza sull'uso dei tamponi. «Nemmeno con la fase 2 all'orizzonte, la gestione dei tamponi sembra essere stata chiarita. Dalle difformità delle linee adottate in campo sanitario, si passa alle problematiche espresse dai sindacati di polizia. Dalla giunta regionale servono chiarezza e risposte, cose finora mancate. Dialogo e trasparenza non possono venire meno nella gestione dell'emergenza».

MASCHERINE

Il servizio di verifica funzionale dei materiali destinati alla produzione di mascherine chirurgiche avviato dall'Arpa del Fvg e dall'Università di Udine ha prodotto i primi risultati: sono stati conclusi i primi test su tredici dei cinquanta campioni di materiale inviati dalle aziende intenzionate a produrre questi dispositivi di protezione. I risultati dei test di verifica sui materiali destinati alla realizzazione di mascherine infatti, potranno essere utilizzati per la validazione degli stessi da parte dell'Istituto superiore di sanità, riducendo i tempi di autorizzazione e la produzione delle stesse.

I CONTROLLI

Quella sul fronte dei controlli è stata una domenica tutto sommato tranquilla in provincia di Pordenone. Le forze dell'ordine hanno fermato 311 persone nell'ambito dei pattugliamenti finalizzati al rispetto dei decreti anti-contagio, sanzionando però solamente 22 cittadini che non hanno rispettato i dettami delle norme nazionali. Sempre domenica, sono stati controllati 42 esercizi commerciali: non è stata elevata alcuna sanzione.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA