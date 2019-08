CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONEPORDENONE Dall'estate promessa a quella realmente andata in scena (non è finita, ma non si animerà più di così), c'è stato un abisso. E la piazza che doveva rinascere grazie alle grandi firme della comicità e alle note della buona musica da ascoltare sotto le stelle, ha vissuto la sua stagione più silenziosa, rotta solo dalle sirene della polizia e dalle operazioni che hanno vivacizzato le serate con i lampeggianti blu della Questura. OCCASIONE PERSAIl comitato dei commercianti aveva in mente un'estate viva, una specie di...