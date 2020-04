LA SITUAZIONE

PORDENONE Calano i casi di positività registrati in regione: rispetto al giorno precedente ieri la curva dei nuovi malati ha segnato una chiara discesa, dai sessanta casi si è scesi a diciotto. A ieri i casi accertati di positività erano 2.295, 627 tra questi quelli presenti nella Destra Tagliamento. Parallelamente vi è anche un altro dato positivo: la crescita delle persone che guariscono. I guariti completamente sono 1.331 con 43 casi di guarigione registrati in una sola giornata. Sono inoltre 147 (aumentate di tredici nelle ultime 24 ore) le persone clinicamente guarite cioè senza più alcun sintomo della malattia ma in attesa del secondo tampone negativo. Rispetto alle guarigioni c'è una buona notizia che riguarda la casa di riposo di Castions di Zoppola: quattro anziani si sono aggiunti ai tre del giorno precedente portando la lista dei guariti a sette. Un dato che fa entrare un po' di speranza nel dramma che si sta consumando nella casa per anziani nella quale sono deceduti diciotto ospiti e ci sono ancora 34 pazienti positivi. Si è arrestato nelle ultime 24 ore il numero dei decessi nel pordenonese. Né la casa di riposo Micoli Toscano di Zoppola, né il reparto Covid dell'ospedale Santa Maria degli Angeli hanno dovuto registrare casi di persone sconfitte dalla malattia. Il numero dei decessi, per quanto riguarda le strutture territoriali, resta dunque fermo a 61. C'è purtroppo da registrare la morte di una donna di 83 deceduta a Mestre, ma originaria di Polcenigo. Cittadina che conta la sua terza vittima.

I DECESSI

Continua purtroppo, invece, a rimanere ancora alto il numero dei morti a livello regionale, in particolare a Trieste dove fino a ieri avevano perso la vita 144 persone. Ieri in Friuli Venezia Giulia, a causa del coronavirus, sono morte altre sette persone. I morti fino a oggi sono 278. E su questo fronte da ieri il territorio della Destra Tagliamento piange una nuova vittima. Marisa Franco aveva 83 anni ed è morta a Mestre. Originaria di Polcenigo esattamente della frazione di San Giovanni, dove, dopo la cerimonia funebre, riposerà nella tomba di famiglia nel locale cimitero viveva in Veneto ormai da molti anni. Aveva lasciato la cittadina pedemontana per trasferirsi a Venezia dove il marito Mario Varnier (anche lui polcenighese, scomparso diversi anni fa) aveva trovato lavoro. Cordoglio alla famiglia (i figli della donna Maurizio e Massimiliana hanno lasciato la cittadina da giovanissimi con la famiglia, ma sono in molti a conoscerli perché d'estate per anni vi hanno fatto ritorno) è stato espresso anche dal sindaco di Polcenigo Mario Della Toffola: Mi unisco al dolore della famiglia e in particolare dei figli che le persone della nostra generazione qui ricordano con stima e affetto.

CALANO I RICOVERI

Intanto nell'ospedale cittadino ormai da quasi una settimana non si effettuano più ricoveri nel reparto Covid della terza Medica. I pazienti attualmente in cura sono ventidue. Mentre sono scesi a tre i malati in condizioni critiche nel reparto della Terapia intensiva. Numeri che rispetto a quelli di tre, quattro settimane fa stanno facendo respirare l'ospedale. Nel frattempo sul territorio da giovedì scorso sono partite le Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale che curano i pazienti a casa dopo essere state allertate dal medico di famiglia. Le unità di cura porta-a-porta sono attive nei distretti di Pordenone, Sacile e Azzano-San Vito.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA