PORDENONE Ancora quattro vittime in provincia di Pordenone, un'altra giornata che sul fronte dei decessi non può far parlare di emergenza alle spalle. E anche il dato regionale è stato tra i più alti degli ultimi due mesi: dieci pazienti in Friuli Venezia Giulia hanno perso la vita a causa del Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un conto totale salito sino a toccare quota 260 vittime in regione. In provincia di Pordenone non ce l'hanno fatta sono 56.

Il Friuli Occidentale fa i conti con un nuovo rialzo del dato che riguarda le vittime del Covid-19. All'ospedale di Pordenone quattro pazienti hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Ad Aviano la comunità è in lutto per la scomparsa della pensionata Nerina Lazzaris, vedova Fabris. Aveva 88 anni. Si è trattato della terza vittima avianese del Coronavirus. Anche il comune di Pinzano al Tagliamento conta un decesso, il primo dall'inizio dell'emergenza. Sempre al Santa Maria degli Angeli è morta Ines Tolazzi, classe 1934. L'anziana era in realtà residente a Rive d'Arcano (Udine) ma all'inizio di marzo, quando ha accusato i primi sintomi, si trovava da conoscenti a Pinzano. Da lì la corsa in ospedale a Pordenone, il ricovero e il peggioramento delle sue condizioni. Prima vittima del Covid-19 anche a Pasiano, dove è scomparsa Maria Elsa Piccinin. Nata nel 1938, mercoledì era stata ricoverata d'urgenza a Pordenone per altre patologie ma è risultata anche positiva al Coronavirus. La quarta vittima della giornata è anche la più giovane. Esther Pauer era nata nel 1958 ed era residente a Fiume Veneto. Di origini svizzere, soffriva da tempo a causa di una malattia di lungo corso.

In Friuli Venezia Giulia ieri si è assistito a un moderato rialzo dei dati sul contagio. I nuovi malati registrati sono stati 41, mentre mercoledì erano stati solo 25. Ancora una volta a trainare la statistica è l'area giuliano-isontina della regione, dal momento che tra Gorizia e Trieste si contano 31 dei 41 pazienti positivi della giornata. Solo otto i contagi recenti in provincia di Pordenone. I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia dall'inizio dell'emergenza sono 2.858, e in questo numero sono compresi i guariti e le vittime. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.152 infettati; seguono Udine con 931, Pordenone con 607 e Gorizia con 164. In provincia di Pordenone gli attualmente positivi (tolti morti e guariti) sono 346, otto in meno rispetto a mercoledì. Decisamente confortante, invece, il dato relativo ai pazienti completamente guariti che hanno ricevuto l'esito negativo del doppio tampone: sono ormai 1.111 (207 nel Pordenonese), per un aumento giornaliero di 44 persone, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 356. Restano sostanzialmente stabili i ricoveri nei reparti Covid della regione: ieri erano 138. Ancora in calo, invece, la quota di pazienti in gravi condizioni che occupano i posti di Terapia intensiva. Attualmente gli spazi impegnati sono solamente 18 sui circa 70 posti attualmente in funzione.

