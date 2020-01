LA SICUREZZA

PORDENONE Il capo della polizia, Franco Gabrielli, torna a Pordenone. Lo farà giovedì in occasione del convegno Multimedialità e sicurezza, in programma dalle 11.20 nell'aula magna del Consorzio universitario di via Prasecco. L'evento è stato organizzato dalla Questura e dal Consorzio nell'ambito delle attività istituzionali e di collaborazione finalizzate a valorizzare enti e realtà espressione del territorio. Sarà quella l'occasione per approfondire e condividere tematiche di interesse applicativo nel campo della sicurezza, attraverso l'intelligenza artificiale. «I crimini commessi attraverso le reti informatiche - ha ricordato il questore Marco Odorisio - sono in aumento. Truffe online, ma anche cyber bullismo e diffusione illecita di immagini e video. Ecco perchè è necessario sviluppare forme di contrasto efficienti. Abbiamo scelto il polo universitario perché lo consideriamo un'eccellenza». Gian Luca Foresti, direttore del dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell'Università di Udine, spiega «che giovedì verranno illustrati dei progetti e delle sperimentazioni, come quelli sulla postura, la rilevazione ed elaborazione delle microespressioni dei volti, l'evoluzione nell'applicazione delle tecnologie di riconoscimento facciale ed emozionale. E altre tematiche d'interesse come l'analisi predittiva comportamentale in luoghi affollati e di singoli soggetti e la sperimentazione delle tecnologie per la sicurezza con i droni». Il convegno sarà introdotto da Giuseppe Amadio, direttore del Consorzio universitario. I relatori saranno Angelo Montanari, prorettore dell'Università di Udine, che tratterà Laboratori di ricerca dell'università di Udine a Pordenone ; Gian Luca Foresti parlerà di Nuove tecnologie per la sicurezza: dalla realtà aumentata all'intelligenza artificiale, Giuseppe Merlino di Applicazioni integrate su dispositivi mobili e Comunicazioni mission critical su rete 4G e 5G. Chiuderà Guglielmo Berlasso, commissario straordinario con competenze operative per l'integrazione urgente dei sistemi informativi sul territorio della Regione a tutela della pubblica incolumità. Affronterà il tema Tecnologie per la videosorveglianza. Al termine del convegno il capo della polizia, alle 15.15, visiterà la mostra La Polizia nel fumetto esposta al Paff!, al Galvani. (Al.Co.).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA