LA SICUREZZA PORDENONE Dati che continuano a sembrare veri e propri bollettini

LA SICUREZZAPORDENONE Dati che continuano a sembrare veri e propri bollettini di guerra. Quelli sugli infortuni sul lavoro sono numeri ancora drammatici che - in particolare negli ultimi due o tre anni, in cui l'economia ha dato segni di ripresa salvo da metà di quest'anno in cui anche sul territorio si registra una nuova frenata - non accennano a calare. Dall'inizio dell'anno o oggi nel Friuli occidentale si sono dovuti registrare ben quattro infortuni mortali. E i dati complessivi - sulla base dell'ultimo rapporto Inail che risale a inizio...