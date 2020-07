ALBERGHI

LIGNANO Ci vuole coraggio, in un momento come questo, aprire una nuva attività commerciale soprattutto sul fronte del turismo, uno dei settori più colpiti dal Coronavirus. Ma fortunatamente ci sono anche imprenditori che questo coraggio lo hanno e lo hanno messo in prtica.

L'APERTURA

Ha aperto infatti il Diva Hotel Lignano, il primo Hotel 4 stelle Adults Only di Lignano Sabbiadoro, dell'imprenditrice friulana Nicoletta Fazzolari, che insieme al padre Pierino Fazzolari gestisce le imprese Friulana Accessori srl e Malina srl operanti nel settore legno-arredo.

«Nato da un progetto iniziato nel 2018 - spiegano dalla direzione dell'albergo lignanese - il Diva Hotel Lignano sorge a pochi passi dall'ufficio 2 di Lignano Sabbiadoro, offre 38 camere doppie dotate di tutti i comfort, dallo stile inconfondibile, che evocano le atmosfere dei grandi hotel del passato, ma ripensate in chiave moderna».

ALL'INTERNO

«La terrazza panoramica del settimo piano, valore aggiunto del Diva Hotel, regala una fantastica vista a 360° sulle acque azzurre del Mar Adriatico, delle Alpi Carniche, fino alle coste croate. Completano l'offerta la spiaggia privata, i materassi firmati Simmons, l'area relax con stanza del sale e lettino Dry Floating, il kit di cortesia per gli amici a 4 zampe, un tappetino per lo yoga in ogni stanza, il servizio noleggio bici e il long breakfast, dalle 7.30 alle 12.00. Il Diva Hotel è pensato per una clientela adulta, che ama la riservatezza e l'esclusività, che vuole fuggire dallo stress quotidiano e ritrovare il proprio equilibrio. Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del Diva Hotel sono stati accuratamente selezionati e scelti per raggiungere la classificazione A+ e offrire ai propri clienti un contesto sicuro e confortevole, a basso impatto ambientale.

Dagli arredi in alluminio riciclato, realizzati dalla Friulana Accessori srl, alle sedute in legno certificato FSC provenienti dal distretto della sedia prodotte dalla Malina s.r.l., ogni particolare è stato pensato e realizzato da aziende friulane, che anche in tempo di emergenza sanitaria hanno saputo portare a termine un progetto così articolato».

