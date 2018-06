CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAPORDENONE Luglio 2016, all'incrocio tra via Maniago e via della Chiesa, a Sedrano, perse la vita l'imprenditore comasco Paolo Portoghese. Aveva 71 anni e fu estratto ormai senza vita dal groviglio di lamiere della sua Kia Ceed. Di omicidio colposo era stata chiamata a rispondere Valentina Rizzi, 28enne di Azzano Decimo coinvolta nell'incidente e che ieri il gup Monica Biasutti ha assolto perchè il fatto non sussiste. Quel giorno viaggiava a bordo di un'Alfa Romeo. Arrivava da Maniago ed era diretta verso Pordenone, quando dalla...