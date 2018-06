CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAPADOVA Dura condanna in rito abbreviato per i truffatori degli anziani. Il giudice ha inflitto 4 anni e 2 mesi ad Antonio Rubini di 27 anni, e 3 anni e 2 mesi a Salvatore D'Abundo di 39 anni, entrambi napoletani. Sono stati invece assolti per l'accusa di avere speso banconote false. I due hanno colpito non solo a Padova e provincia, anche a Vicenza e a Cordenons. In pochi mesi hanno racimolato un bottino di 70 mila euro e si sono vantati su Facebook di fare la bella vita, postando foto di mazzette di soldi e di gite in motoscafo.A...