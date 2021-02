LAGO DELLA BURIDA

PORDENONE Una barca a vela, lunga una decina di metri, ormeggiato in modo stabile al lago Burida. È l'obiettivo sul quale sta lavorando Flavio Caramia (in foto), residente a Brugnera e da sempre vicino alle Donne in Rosa, l'associazione che riunisce le donne (ma non solo) che sono state colpite dal cancro al seno, alle quali vorrebbe dare se non una sede ufficiale, almeno un luogo di incontro. L'estensione del lago non consente certamente di essere navigato con un mezzo di tale portata, ma già il fatto di poter contare su uno spazio, seppur sui generis, per potersi confrontare sui tanti progetti che portano avanti le associate, sarebbe un passo importante per un sodalizio che sforna nuove idee a ritmo sostenuto. Il lago Burida è il posto ideale: lì ogni giorno le donne in rosa si allenano (con Mauro Baron, direttore tecnico del Gruppo Canoa Kayak di Cordenons, già tecnico della nazionale con quattro olimpiadi alle spalle, nonché preparatore di Daniele Molmenti) utilizzando il dragon boat in vista delle varie competizioni a cui partecipano nel Nordest.

«È un'iniziativa che sto realizzando a titolo personale (Caramia è socio Lions di Lignano, è stato per 8 anni presidente del Circolo nautico di Aprilia Marittima e dal 2019 è presidente dello Yachting Club Aprilia Marittima, il più grande porto turistico in Europa ndr), perché credo che se si ha la possibilità di fare del bene, non ci si deve mai tirare indietro. Ma c'è anche una seconda motivazione: il tumore al seno viene spesso considerato una malattia femminile, ma può svilupparsi anche negli uomini. Questo non va mai dimenticato».

Raggiungere il traguardo della sede galleggiante per le Donne in Rosa però non è facile: «Ci sono alcuni ostacoli burocratici da superare, in primis il fatto che il lago della Burida è di proprietà privata spiega Caramia così come individuare la barca che possa ospitare almeno una quindicina di persone. Ho delle trattative in atto e spero che si possa inaugurare entro la fine della primavera, Covid permettendo». Nel frattempo però Caramia sta lavorando a un altro progetto per aiutare le Donne in Rosa: «Donerò al sodalizio una decina di anfore in terracotta, prodotte a mano da un'azienda di Grottaglie, su modello di quelle dell'Antica Roma, contenenti olio extra vergine di oliva prodotto in Puglia dall'azienda di famiglia. Il ricavato verrà utilizzato dalle Donne in Rosa per sostenere le loro iniziative che sono veramente tante e meritevoli perché, come dice il loro motto, Insieme si vince sempre».

Alessandra Betto

