La sede del Rugby visitata dai ladri

IL FURTOPORDENONE Il furto è stato scoperto ieri mattina quando il presidente del Rugby Pordenone, Andrea Falcomer, ha aperto la porta della sede di via Mantegna 15. Ignoti, o forse una sola persona, probabilmente durante la notte tra sabato e ieri si sono introdotti nei locali attraverso una finestra e, dopo aver aperto alcuni cassetti, se n'è andato portandosi via duecento euro che rappresentavano il fondo cassa della società sportiva e inoltre diverse monete. L'edificio non è dotato di sistema di allarme e nemmeno di telecamere «anche...