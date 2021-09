Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SEGGI IN PALESTRAPORDENONE Regole anti-Covid e continuità scolastica, il Comune di Pordenone sceglie di traslocare i seggi elettorali nelle palestre. I cittadini il prossimo 3 e 4 ottobre non voteranno nelle scuole me nelle palestre dei quartieri della città. L'amministrazione, valutata la situazione contingente e studiate le diverse opzioni disponibili, ha optato per la scelta delle palestre in quanto costituisce l'unica soluzione che...