LA SCORTAPORDENONE Gli alpini a difesa delle guardie mediche. Un evento di livello nazionale, per un progetto pilota che vede Pordenone quale capofila assoluto. Sabato 30 giugno, il teatro Pasolini di Casarsa della Delizia ospiterà la presentazione del protocollo, stipulato tra Azienda per l'assistenza sanitaria 5 Friuli Occidentale, Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri e Associazione nazionale Alpini, sezione di Pordenone, in forza del quale le guardie mediche verranno scortate dalle penne nere. Il protocollo sperimentale...