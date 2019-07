LA SCELTA PORDENONE Dalle 22 in poi, quando anche gli steward urbani pagati dal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCELTAPORDENONE Dalle 22 in poi, quando anche gli steward urbani pagati dal Comune ripongono le bici al coperto e si dirigono verso casa, in città restano due argini posti di fronte alla violenza e ai comportamenti indotti dall'abuso di alcol: le forze dell'ordine e i gestori dei locali. D'altronde, come spiega l'assessore Emanuele Loperfido, il Comune non può spendere ancora per tutelare i privati. E sottinteso, lo sta già facendo, al limite dell'utilizzo delle risorse. E allora i titolari dei bar devono - di nuovo - tirare fuori i...