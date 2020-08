CURE TERMALI

PORDENONE Nei mesi di settembre - ottobre riprenderanno le cure termali per gli associati della San Valentino. Un servizio di accompagnamento giornaliero in pullman cardio protetto, permetterà a circa 120 persone, suddivise in tre turni, di effettuare le cure prenotate nei 12 giorni previsti per un ciclo completo. In mezza giornata, dalle 8 alle 14, viaggio di andata e ritorno compreso, tutti potranno usufruire del beneficio termale e conciliare le cure con gli impegni familiari e personali.

SICUREZZA

Per garantire la sicurezza sanitaria delle persone, sarà obbligatorio misurare la temperatura corporea prima di salire in pullman, sanificare le mani e indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio. All'arrivo alle Terme bisognerà seguire le indicazioni di sicurezza predisposte dallo stabilimento termale. Lo stabilimento termale garantisce la massima sicurezza ai suoi utenti, assicurando un altissimo standard di igienizzazione e sanificazione continua di tutti i locali.

LE REGOLE

Per accedere ai locali è obbligatorio l'uso di mascherina chirurgica. La struttura è dotata di dispenser con soluzioni idroalcoliche sia all'ingresso sia all'interno di ogni reparto e il cliente/fruitore è è obbligato ad igienizzare le mani prima di accedervi. Al momento dell'accesso allo Stabilimento Termale verrà misurata la temperatura corporea con apposito strumento di rilevazione in grado di rilevare il valore senza il contatto diretto. Se la temperatura sarà uguale o superiore a 37,5° l'utente non potrà accedere allo Stabilimento. All'interno dello Stabilimento Termale sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite. L'attività di sanificazione dei locali è garantita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

