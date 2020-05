L'IMPRENDITRICE

PORDENONE Nella nuova squadra di vertice di Confindustria nazionale guidata dal neopresidente Carlo Bonomi ci sarà anche una rappresentanza pordenonese. L'imprenditrice Maria Cristina Piovesana, 55 anni, già presidente di Unindustria Treviso poi confluita con Padova nella territoriale Veneto-Centro, infatti risiede da oltre un trentennio a Sacile, precisamente nella frazione di Cavolano. Piovesana è stata nominata vicepresidente di Confindustria nazionale con delega all'ambiente e alla sostenibilità. Farà così parte della nuova squadra, composta da tredici vice, del nuovo leader nazionale Bonomi eletto alla guida degli industriali italiani soltanto pochi giorni fa.

ASSE CON PORDENONE

Di famiglia veneta, con le imprese in provincia di Treviso, l'imprenditrice ha scelto il Friuli Occidentale come luogo di residenza. E pur essendo espressione dell'associazione confindustriale trevigiana negli ultimi anni ha lavorato molto per stringere rapporti di collaborazione con l'associazione degli industriali pordenonesi guidata da Michelangelo Agrusti. Con il quale, da diversi anni, si è creato una sorta di asse associativo Pordenone-Treviso al fine di fornire servizi adeguati a imprese di un tessuto produttivo in particolare quello legato al legno-arredo che operano a cavallo di due territori ma che non conoscono confini. Un rapporto che è andato via via rafforzandosi. Tanto che lo stesso presidente pordenonese Agrusti quando, quasi un anno fa, partì la fusione con Trieste-Gorizia che ha dato vita a Confindustria Alto Adriatico, aveva posto le basi per una federazione anche con l'associazione Veneto-Centro nell'ambito di un possibile allargamento nordestino.

L'AZIENDA

Maria Cristina Piovesana è a capo della storica azienda di famiglia, la Alf Group, una realtà con 350 addetti che opera nel comparto del mobile. Il territorio imprenditoriale di Pordenone lo conosce molto bene. In particolare quello del legno-arredo, proprio perché è il comparto in cui operano da decenni le imprese di famiglia. «L'emergenza sanitaria che stiamo attraversando ha detto l'imprenditrice sacilese d'aozione ha causato uno stop dal quale il comparto dovrà risollevarsi. Il 2019 era stato chiuso dalle imprese del mobile con ottimi risultati. Dopo questo blocco ora serve ripartire per tornare al primato conquistato prima della pandemia». Un messaggio di congratulazioni per il prestigioso incarico di vicepresidente nazionale alla concittadina è stato espresso anche dal sindaco di Sacile, Carlo Spagnol: «A una grande imprenditrice le congratulazioni e l'augurio di un buon lavoro nel nuovo impegnativo incarico».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

