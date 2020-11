IN CORSIA

PORDENONE Venti posti allestiti al posto della vecchia Rsa. Venti letti trasformati in reparto Covid per dare aria all'ospedale di Pordenone. E diciassette già occupati, a 48 ore dall'entrata in servizio del nuovo polo per la gestione del virus gestito dalla dottoressa Anna Maria Conte. La Rsa di Maniago è già quasi al completo, a testimonianza di quanto siano necessarie in questo momento le strutture intermedie, in grado di garantire la continuità delle cure a beneficio dei pazienti che non hanno più bisogno della vera e propria assistenza ospedaliera ma che non possono ancora tornare a casa.

L'EVOLUZIONE

La Rsa Covid di Maniago ha aperto ufficialmente giovedì, ma la pressione è salita immediatamente. Non è accaduto come a Sacile, dove per accogliere il primo paziente (allora proveniente da Casa Serena) si era dovuto attendere un po'. Allora il contagio era più basso, mentre adesso il virus corre, così come la malattia che provoca. Così, nelle prime ore di apertura del nuovo reparto, è subito arrivato un flusso intenso di pazienti provenienti dall'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Sono stati tredici, per la precisione, e tutti trasferiti dalla Chirurgia della mano, a sua volta trasformata in sezione Covid nel capoluogo. In questo modo il reparto del Santa Maria degli Angeli può garantire il ricambio, mentre a Maniago inizia la gestione dei pazienti intermedi. Altre quattro persone sono arrivate a Maniago rispettivamente dalla casa di riposo di San Quirino e da Casa Pediel, la struttura per invalidi di Aviano, anch'essa colpita dal contagio negli ultimi giorni. Non basta, perché lunedì sono previsti nuovi arrivi. Stavolta a scaricare pazienti a Maniago sarà la Pneumologia Covid dell'ospedale di Pordenone. Allora sì che la Rsa maniaghese si riempirà davvero, raggiungendo il 100 per cento della capienza programmata per la prima fase: venti letti su venti risulteranno occupati in meno di una settimana dall'apertura del nuovo polo specializzato.

IL FUTURO

Una volta raggiunta la capienza massima, la Rsa di Maniago non potrà più accogliere pazienti e bisognerà attendere le prime dimissioni per avviare il cosiddetto turnover. Nei programmi dell'Azienda sanitaria c'è anche la possibilità di raddoppiare i posti letto e di portarli a quaranta. Ma c'è sempre da sciogliere il nodo legato al personale, lo stesso che ancora rende di fatto inattivo il nuovo reparto Covid dell'ospedale di Spilimbergo. Attualmente, infatti, la Rsa di Maniago non garantisce nemmeno la presenza di un medico durante il fine settimana. Tra sette giorni, se tutto andrà bene, si riuscirà a fornire l'assistenza medica sette su sette, ma pensare di raddoppiare immediatamente i posti letto potrebbe non essere così semplice.

È più probabile invece che l'aumento degli spazi comprenda altri cinque o al massimo dieci letti, nella speranza che nel frattempo scenda il rapporto tra le ammissioni in ospedale e le dimissioni dalle varie strutture. Per ora resta la testimonianza della pressione sul sistema sanitario, resa da una struttura appena riconvertita e praticamente già piena.

