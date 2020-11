LA RIVOLUZIONE

PORDENONE Avrà a disposizione 67 camere, sarà dotato di tutti i confort, anche se chi vi soggiornerà non sarà lì per una vacanza in Friuli Venezia Giulia o un viaggio d'affari a Pordenone. Ecco come si trasformerà a breve il Best Western, l'hotel di via Mazzini scelto per diventare il primo albergo sanitario in provincia di Pordenone. Accoglierà le persone che non possono trascorrere il periodo di isolamento a casa, perché rischierebbero di non poter rispettare le distanze e di mettere in pericolo i familiari o i conviventi. Il Best Western, come ogni altro albergo sanitario, sarà unicamente dedicato a pazienti negativi. Si tratterà di una struttura diversa dai poli Covid, dove invece saranno sistemati i pazienti ancora positivi ma in via di guarigione. In via Mazzini occuperanno le camere i contatti dei positivi, cioè tutti quei cittadini che devono rispettare la misura della quarantena per dieci (con tampone o test rapido negativo d'uscita) o 14 giorni.

IL PROGETTO

Al vertice c'è la Protezione civile, con il bando che è gestito a monte dal Dipartimento. Gli ospiti, quindi, saranno sostanzialmente a carico dell'organizzazione diretta a livello nazionale da Angelo Borrelli. Così, anche i pagamenti diretti all'hotel per il mantenimento degli ospiti, saranno a carico della stessa Protezione Civile. Il coordinamento sanitario dell'operazione, invece, spetterà all'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, e in particolare al Dipartimento di prevenzione. Ogni cittadino negativo ma in isolamento, infatti, dev'essere ripetutamente contattato al telefono. Il monitoraggio serve a controllare l'eventuale insorgenza dei sintomi riconducibili al Covid. All'interno dell'albergo sanitario tutto è stato studiato nei minimi dettagli: i percorsi e il distanziamento sono stati valutati (positivamente)dal Dipartimento di prevenzione; ogni ospite oltre a soggiornare nelle stanze del Best Western avrà garantito anche il vitto, cioè i pasti giornalieri. Non potrà ovviamente uscire ma nemmeno condividere gli spazi comuni della struttura con gli altri ospiti, altrimenti verrebbe meno il concetto stesso di isolamento. L'obiettivo degli hotel sanitari è quello di limitare i contagi familiari nei contesti in cui è difficile mantenere il distanziamento rigido durante la quarantena.

LA TESTIMONIANZA

Francesco De Felice, direttore del Best Western di Pordenone, spiega le ragioni alla base della scelta di partecipare al bando della Protezione civile. «Avevamo già pensato di offrire alcune delle nostre stanze alle persone in isolamento. Lo avremmo fatto in forma gratuita, per dare una mano. Poi abbiamo incontrato il progetto della Protezione civile e non abbiamo esitato. Il nostro hotel è sempre stato aperto a tutti, non guardiamo in faccia a nessuno. È un modo per stare vicini alle persone e per aiutarle. L'importante è chiarire la natura dell'operazione: ospiteremo persone negative ma che devono rispettare in sicurezza il periodo della quarantena».

