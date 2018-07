La rivoluzione nell'ex caserma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EX MONTIPORDENONE Firmato ieri in Prefettura l'accordo che avvia l'iter per riqualificare l'ex caserma Monti, in Comina, per trasformarla in nuova sede del comando dei Vigili del fuoco, della Polizia stradale e dell'Ufficio tecnico logistico della Questura. A siglare il protocollo sono stati il sindaco Alessandro Ciriani, l'assessore all'Urbanistica Cristina Amirante, il prefetto Maria Rosaria Laganà, il questore Marco Odorisio, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Doriano Minisini, il responsabile della Direzione regionale...