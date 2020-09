LA RIPARTENZA

PORDENONE L'incremento dei volumi produttivi si sta registrando già da inizio estate. Ora nel periodo post-ferie e in previsione della fine dell'anno alla Electrolux di Porcia il badget produttivo è stato rivisto ancora al rialzo. Tanto che non saranno sufficienti le assunzioni di oltre cinquanta operai decise a giugno. Per fare fronte alle nuove commesse richieste dal mercato degli elettrodomestici - italiano, ma anche europeo - l'azienda ha deciso di procedere con ulteriori quaranta assunzioni. Nei reparti dello stabilimento di Porcia c'è bisogno sia di addetti alla produzione (nelle linee di montaggio dove si lavora a turni) che di carrellisti da impiegare sia nelle aree produttive che nel magazzino ricambi.

FASE DI RIPRESA

In questa fase di ripresa non bastano dunque i 56 nuovi assunti tra luglio e agosto. E non basta nemmeno il piano di straordinari che pure era stato previsto nelle settimane scorso: l'intesa tra azienda e sindacato dei metalmeccanici prevede alcuni sabati - a cominciare dal prossimo - e anche un'ora di lavoro in più spalmata tra inizio e fine dei turni. Un piano al quale ora si aggiungono le quaranta ulteriori assunzioni messe in campo dalla direzione. Le previsioni sul fronte produttivo passano dalla stima della scorsa primavera di circa 850 mila lavatrici alle 880 mila da realizzare entro la fine di quest'anno. Ciò significa che in poco più di tre mesi dovranno essere realizzate trentamila lavatrici e lavasciuga che il mercato sta richiedendo in questa fase che - a livello internazionale - rimane pur sempre caratterizzata dalle incertezze legate alla pandemia da Covid-19. «Si sta registrando un aumento della domanda commerciale - fanno sapere dal vertice della multinazionale - anche in seguito agli investimenti e all'adeguamento della fabbrica cui si è provveduto nei mesi scorsi». Basti ricordare che anche durante il periodo del lockdown i laboratori di ricerca di Porcia si sono fermati per un periodo piuttosto breve proseguendo nella loro attività sui nuovi prodotti e sui nuovi modelli che il mercato sta richiedendo. In poco più di tre mesi, dunque, a Porcia saranno assunti oltre cento nuovi addetti. Si tratta di personale (in particolare i carrellisti, non sempre facile da trovare e da reclutare) che viene assunto con contratti a tempo determinato, tutti con scadenza alla fine del 2020. Nuovi lavoratori necessari proprio per rispondere in maniera veloce e flessibile all'aumento di volumi produttivi. Verso fine anno, a fronte di una visibilità maggiore rispetto a quella attuale dell'andamento dei mercati, l'azienda valuterà eventuali conferme di una parte dei contratti. Ma su questo aspetto ogni valutazione è oggi prematura. Molto dipenderà da quale quota di volumi in più diventerà strutturale.

SERBATOIO TERMINISTI

Erano almeno 14 anni che a Porcia non si procedeva ad assunzioni di manodopera (mentre sono sempre continuate quelle di tecnici e ingegneri) nei reparti. Ed è anche per questo che la Rsu e il sindacato chiederà all'azienda di ripristinare un modello che in passato aveva dimostrato di funzionare: la costituzione di una sorta di bacino di lavoratori terministi che, accumulando esperienza, potrebbero essere richiamati o riassunti ogniqualvolta vi siano necessità. Oppure stabilizzati a fronte di aumenti di volumi stabili e duraturi. Una discussione questa che sarà sul tavolo di confronto già nelle prossime settimane.

D.L.

