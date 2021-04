Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPARTENZAPORDENONE Ieri è ripresa l'attività scolastica dagli asili alla prima media in presenza. I più piccoli e gli allievi con fragilità hanno di nuovo diritto a seguire le lezioni con docenti in carne ed ossa e i loro compagni. Nelle scuole si sono create rigorose bolle e sotto-bolle affinché ogni spostamento degli studenti venga tracciato. Non scordiamo, difatti, che la nostra regione si trova in zona rossa e che l'allerta...