LA RIPARTENZA

PORDENONE Aule nelle quali la capienza è di fatto dimezzata. Rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza agli ingressi e nelle uscite e mascherina indossata sempre. Per alcuni corsi lezioni anche al sabato mattina per consentire l'utilizzo il più razionale possibile degli spazi. Ieri mattina al polo universitario pordenonese di via Prasecco a Borgomeduna sono tornati studenti e professori. Era dallo scorso mese di febbraio - quando, ancor prima delle scuole le università decisero di chiudere e di spostare l'intera attività online - che nelle aule del Consorzio universitario non si tenevano attività. Con l'avvio delle lezioni in presenza dell'Università di Udine riprende vita anche il polo di Pordenone. Una ripresa graduale: in una prima fase saranno circa la metà gli studenti che seguiranno le lezioni in aula, mentre l'altra metà potrà seguire la stessa lezione in diretta ma dal proprio pc a casa. Ieri i primi a rientrare - parecchie le matricole, oltre un centinaio solo quelle del primo anno di Banca e Finanza - sono stati proprio gli studenti iscritti ai corsi che appartengono all'Ateneo friulano.

RITORNO IN AULA

Ritorno in presenza per gli studenti dei corsi di Scienze e tecnologie multimediali (sia il percorso triennale che quello magistrale) e Banca e Finanza, anche in questo caso sia per gli studenti della triennale che per quelli della magistrale. Mentre gli studenti di Infermieristica, anche questo corso è attivato dall'Università udinese, riprenderanno la prossima settimana. Da una ricognizione che l'Ateneo udinese aveva svolto nei giorni che hanno preceduto l'avvio del nuovo anno accademico risulta che circa il 40 per cento degli studenti ha optato per la presenza in aula. Più della metà dei ragazzi, dunque, continuerà almeno in un primo tempo a seguire le lezioni a distanza. Sarà infatti garantito il doppio binario: si potrà scegliere se essere presenti in aula o seguire la stessa lezione in diretta in streaming. Chi deciderà di frequentare avrà a disposizione una App attraverso la quale dovrà prenotare il suo posto nelle aule per le ore di lezione desiderate. Un modo che consentirà all'Università anche di monitorare le presenze e poter intervenire nel caso di necessità di tracciamenti nel caso in cui dovesse esserci qualche caso di positività.

GLI ALTRI CORSI

Nelle prossime settimane avvieranno le attività anche gli altri corsi. Lunedì 12 ottobre toccherà all'Its in Information tecnology della Fondazione Kennedy. Quest'anno i corsi dell'Its, nonostante sia stato impossibile fare attività informativa nelle scuole superiori a causa del lockdown, hanno registrato un record di iscrizioni. «Tanto che - come spiega Andrea Zanni, direttore del Consorzio universitario - abbiamo fatto partire quattro corsi. Per l'Its si è optato per la formula solamente in presenza visto che si tratta di classi più piccole. L'avvio sarà comunque scaglionato e ci saranno lezioni anche al sabato per consentire di utilizzare al meglio e in sicurezza gli spazi del polo che già prima del Covid erano pochi. Anche Scienze e tecnologie multimediali ha mantenuti i numeri alti cui è arrivata negli anni. E Banca e Finanza ha registrato circa 120 matricole». A inizio novembre al via invece i corsi in Design industriale dell'Isia Design di Roma. Mentre il corso magistrale in Ingegneria logistica (è completamente in Inglese) dell'Università di Trieste sarà attivato solo nella modalità a distanza. Essendo il percorso formativo frequentato da molti studenti stranieri si è preferito proseguire con le lezioni online. «Quanto ai corsi dell'Ateneo udinese - conclude Zanni - le lezioni saranno sia in aula con il docente, altri studenti le seguiranno nei maxi-schermi o nei computer nelle aule accanto e altri ancora saranno a distanza». «Le difficoltà - ha detto il presidente del Consorzio, Giuseppe Amadio - non sono poche. Ma la ripresa è certo un bel segnale di speranza».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA