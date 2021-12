LA RIMODULAZIONE

PORDENONE L'andamento dei ricoveri dal Pronto soccorso degli ospedali di Pordenone, San Vito e Spilimbergo nell'ultima settimana sta proseguendo al ritmo di cinque, sei pazienti al giorno. Una situazione che costringe il Santa Maria degli Angeli a dover gestire l'emergenza rimodulando reparti e spazi a seconda delle necessità. I pazienti Covid che arrivano dall'intero territorio del Friuli occidentale vengono ricoverati tutti nell'ospedale di Pordenone. Quelli più gravi nel reparto della Pneumologia (ormai i 26 posti sono di fatto sempre saturi) gli altri nei due reparti delle Medicine, nel padiglione C. Anche in questo cosa ormai i posti letto sono quasi al limite. Tutti gli altri pazienti no-Covid ma con problematiche di tipo internistico vengono accolti in un reparto (quello del terzo piano del padiglione A, una quarantina i posti letto) che la Chirurgia generale ha di fatto prestato alla Medicina. I due reparti della Medicina, infatti, sono ormai da qualche settimana ritornati alla cura esclusiva dei pazienti Covid. C'è fortunatamente una differenza rispetto all'anno scorso: la minore gravità dei malati, prevalentemente anziani e vaccinati, che nelle metà dei casi sono asintomatici.

NUOVA RIDUZIONE

Per consentire i ricoveri dei pazienti non Covod affetti da patologie internistiche si sta utilizzando da diversi giorni un reparto della Chirurgia: una quarantina di posti letto gestiti dalla Medicina. In Chirurgia generale, dunque, le attività operatorie sono diminuite ormai del 30, 40 per cento. Da ieri, inoltre, sempre per la necessità di recuperare personale infermieristico da utilizzare nelle aree Covid, è stata ridotta - di fatto dimezzata - l'attività delle sale operatorie dell'ospedale di Spilimbergo. Gli interventi chirurgici minori e alcune attività dell'Ortopedia e della Chirurgia della mano che venivano fatte a Spilimbergo sono dunque sospese e rinviate. Nelle Chirurgie di Pordenone (oltre alla chirurgia generale vi fanno riferimento gastroenterologia, urologia, ginecologia e chirurgia vascolare) da alcuni giorni si garantiscono quasi solo gli interventi di chirurgia oncologica e le urgenze. Il dipartimento conta ora su 37 posti letto di alta assistenza e su ulteriori 24 di degenza breve, questi ultimi non utilizzati il sabato e la domenica. Con l'ulteriore taglio delle attività operatorie a Spilimbergo le agende degli interventi programmati rischiano ora di allungarsi ulteriormente. Una situazione per alcuni aspetti molto simile a quella cui ci si era trovati nel mezzo delle precedenti ondate, in particolare quella devastante dell'autunno-inverno di un anno fa. Nonostante la grande differenza nel numero di persone ricoverate che quest'anno (a ieri erano complessivamente circa 110) è la metà di quanto avveniva l'anno passato. Oltre al terzo piano delle Chirurgie anche il reparto della Chirurgia della mano è ormai di fatto gestito dalla Medicina con pazienti fuori reparto. I casi che non hanno più bisogno cure a alta intensità vengono trasferiti nella Rsa di Maniago, dove pure i circa 25 posti sono ormai sempre occupati.

IL NODO PERSONALE

Con una sanità costretta a girare con organici all'osso (in seguito alle sospensioni, alle malattie e al turnover, 55 gli infermieri in pensione nel 2021) la situazione è pesante. L'accordo di qualche giorno fa tra direzione generale e sindacati prevede anche l'assunzione di 39 infermieri: ci vorrà però più di un mese (i tempi tecnici del reclutamento) affinché possano effettivamente prendere servizio. Sul fronte sindacale anche la Cisl, rimasta fuori dall'ultimo stato di agitazione, ha inasprito i toni con la direzione generale avanzando richieste precise (sia su assunzioni di personale sia sul piano strategico delle dotazioni dei Dpi) chiedendo risposte precise in tempi brevi. «Nessuno - sostiene la Cisl Sanità - deve essere messo nelle condizioni di licenziarsi per i carichi di lavora ormai insostenibili. Noi non ci accontentiamo, cerchiamo i fatti».

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA