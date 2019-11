La richiesta: «Blasoni lasci il carcere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il collegio difensivo che tutela la posizione di Massimo Blasoni, il fondatore del gruppo Sereni Orizzonti che si trova rinchiuso nel carcere di Udine ormai da quasi due settimane, ha chiesto di ottenere le carte del riesame per presentare l'istanza di revoca della misura cautelare in carcere. Il riesame sarà discusso martedì a Trieste, dove ha sede il Tribunale che decide in merito alle misure coercitive, quindi anche sul sequestro di 11 milioni che ha accompagnato la primissima fase dell'indagine, quella che ha portato in carcere Blasoni e...