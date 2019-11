CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICETTAPORDENONE Parcheggi scontati per chi spende nei negozi del centro storico e un regalo dell'Avvento in una delle piazze simbolo del mal di pancia del centro storico: due mosse per provare a invertire la tendenza e salvare in extremis un anno sfortunato sul fronte delle vendite al dettaglio, soprattutto entro i confini del ring cittadino. Perché se è vero che fuori dalla cintura i negozi hanno tenuto botta, lo è altrettanto il fatto che diversi fattori (cantieri e maltempo in testa) hanno rallentato gli affari tra i due corsi che...