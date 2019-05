La riapertura dell'esercizio commerciale è subordinata al ripristino del decoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Contrariamente a quanto accade quando ad emettere il provvedimento di chiusura di un locale è la Questura, in questo caso non sono stati dati limiti temporali. L'Azienda sanitaria ha semplicemente rilevato la sussistenza di una situazione di pericolo per la salute pubblica, e per questo ha trasmesso al Comune l'atto ufficiale con il quale si comunicava la sospensione dell'attività. Il Tulps, che riguarda da vicino la sicurezza e disciplina le possibilità di un ente pubblico di chiudere un locale per problemi di ordine, stabilisce con...