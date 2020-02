LA REPLICA

PORDENONE Un nuovo parcheggio e un parco all'interno del vecchio ospedale, i primi risultati del tavolo tecnico tra il Comune e l'Azienda sanitaria fanno discutere il mondo della politica cittadina. L'attacco oggi è firmato dal Partito democratico, e in particolare dal consigliere Nicola Conficoni. Ci si riferisce nel dettaglio a un punto del permeso di costruire il nuovo ospedale rilasciato dall'allora giunta Pedrotti, quindi dal centrosinistra che governava la città prima di Alessandro Ciriani e la sua giunta. Un punto, in particolare, comprendeva già la demolizione del padiglione L del vecchio ospedale per far posto a un nuovo parcheggio al servizio del nuovo polo medico di via Montereale.

L'ACCUSA

«Ben venga che la direzione dell'Azienda sanitaria e l'amministrazione comunale stiano lavorando alla creazione di un parcheggio e di un'area verde al posto del padiglione d'ingresso del vecchio ospedale - spiega Nicola Conficoni -. Giova, comunque, precisare che non si tratta di una novità voluta dall'attuale giunta ma di una miglioria pretesa dalla precedente. Il permesso di costruire rilasciato all'azienda sanitaria nel 2015, infatti, oltre all'adeguamento della viabilità prescrive che la trasformazione dell'area avvenga entro un anno dal rilascio del certificato di agibilità del nuovo ospedale. Ora che i lavori di edificazione delle piastre sono prossimi alla conclusione, dunque, è giunto il momento di progettare l'intervento e reperire le risorse per attuarlo demolendo il vecchio padiglione. Poiché i posti aggiuntivi non possono essere considerati un optional, ci spenderemo affinché la Regione, dopo avere stanziato i fondi per l'attrezzaggio e le sistemazioni stradali, metta ancora una volta mano al portafoglio al fine di attuare compiutamente il progetto concepito per dare alla città una struttura moderna e funzionale. Per lenire il disagio dei residenti nel quartiere nord, non servono polemiche ma fatti concreti. Poiché per dare un servizio di qualità agli utenti le risorse umane sono fondamentali, speriamo l'emergenza primari venga superata quanto e che si proceda alle assunzioni necessarie a limitare le liste di attesa».

«L'intero quartiere - aveva detto il sindaco Alessandro Ciriani - ha bisogno di ossigeno e di verde, per non essere soffocato dal cemento. Per questo stiamo provando a trovare all'interno del vecchio ospedale lo spazio per un polmone verde da realizzare al posto di uno o più padiglioni». È urgente però reperire nuovi finanziamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA