LA REPLICAPORDENONE Sciacalli. La parola, comparsa sul web già lunedì sera, non è rinnegata il martedì pomeriggio. «Ma non sono i pordenonesi, bensì chi approfitta di un cantiere per fare della bieca speculazione politica», specifica chi poche ore prima aveva sciabolato l'epiteto, cioè il sindaco Alessandro Ciriani. Il primo cittadino attacca il mondo del web, lo stesso che utilizza per parare e rispondere, come uno schermidore, gli attacchi degli avversari. Poi però parlando a braccio affronta i temi con più distacco....