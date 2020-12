LA RISALITA

PORDENONE Dubbi e incertezze avevano tenuto tutti con il fiato sospeso fino al tardo pomeriggio di ieri. Anche se nell'ultimo rapporto dei 21 parametri, redatto nelle ore precedenti, dal comitato tecnico scientifico del ministero della Salute, alcuni dati positivi avevano fatto sperare in un possibile abbandono della regione della più restrittiva zona arancione verso la più libera zona gialla. La conferma è arrivata da Roma nel tardo pomeriggio di ieri con una stringata nota ministeriale. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un'ordinanza in base alla quale le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla. Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre. Da domani dunque - il provvedimento del ministro Speranza scatterà alla mezzanotte di oggi - il Friuli Venezia Giulia tornerà nella fascia gialla. Dopo tre settimane nelle quali i cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno dovuto rispettare le restrizioni della zona arancione non saranno più in vigore alcune importanti restrizioni.

VIA LE RESTRIZIONI

Da domani, innanzitutto, si potrà circolare liberamente anche fuori dal proprio Comune di residenza. I cittadini potranno uscire dai confini municipali senza l'autocertificazione che sarà necessaria fino alla mezzanotte di oggi per i noti motivi di lavoro, salute, studio o necessità. Ma soprattutto bar, ristoranti e pizzerie potranno rialzare le saracinesche e riaprire le loro attività seppure con le limitazioni orarie (dalle 5 alle 18) che sono previste anche con il passaggio al colore giallo. Sarà però possibile, a differenza di prima, la vendita per asporto ai residenti che arrivano anche da Comuni diversi in cui ha sede l'attività di ristorazione. Una boccata d'ossigeno importante soprattutto per quei locali che magari si trovano in comuni piccoli o in aree decentrate piuttosto che nei centri urbani più grandi. «Gli operatori sono rimasti nell'incertezza fino all'ultimo. Sono pronti a ripartire - ha sottolineato ieri sera Alberto Marchiori, presidente provinciale di Ascom-Confcommercio - ma con il rammarico per le limitazioni previste dall'altro dpcm, quello che prevede limitazioni strette per le feste natalizie». Intanto, già in molti ieri sera avevano cominciato a raccogliere ordinazioni per il pranzo di domani.

NO LIBERI TUTTI

Attenzione però, il fatto che la regione si sia riguadagnata la zona gialla non significa liberi tutti. A mettere in guardia i cittadini è stato lo stesso governatore Massimiliano Fedriga nella serata di ieri: «L'attenzione deve restare ancora molto alta e sarà necessario proseguire con i sacrifici dimostrati dai cittadini». E già nella mattinata di oggi il presidente della Regione potrebbe annunciare un'ordinanza che sarà rafforzativa dell'area gialla in modo da evitare assembramenti e comportamenti che possano fare risalire le curve e i valori che abbassandosi, nella settimana tra il 22 i il 29 novembre, hanno consentito il ritorno al giallo e l'allentamento delle misure. L'ordinanza regolerà le consumazioni nei bar solo al tavolo dalle 10 alle 11 di mattina. Oltre a scaglionare gli ingressi nei negozi. Prevista anche una raccomandazione per evitare incontri nelle case tra non conviventi. «Non dobbiamo rilassarci. Anche se - ha sottolineato ieri Fedriga crticando ancora il dpcm sul Natale - c'è bisogno di misure eque e giuste. Non come quelle previste che creano enormi disparità tra i cittadini che vivono nelle grandi città e quelli che vivono nei comuni piccoli e piccolissimi come nella nostra regione che fa meno della metà degli abitanti di Roma».

D.L.

