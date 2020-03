L'Ufficio scolastico regionale ha inviato un documento a tutti gli istituti scolastici del Fvg per fronteggiare l'emergenza. L'obiettivo è garantire la continuità didattica nonostante le

restrizioni. La ricetta è potenziare e perfezionare

l'utilizzo di dispositivi e programmi che prescindano dal contatto fisico e consentano la creazione di aule virtuali.

La soluzione è la redazione di linee per la

didattica a distanza con istruzioni dettagliate rivolte

agli insegnanti per reperire materiale scolastico già disponibile online e per creare nuovi contenuti da diffondere e trasmettere ai propri studenti, cui si aggiungono spiegazioni specifiche per

utilizzare correttamente programmi Google e altre applicazioni di uso quotidiano, da WhatsApp a WeTransfer, da Youtube a Dropbox.

Spetta ai dirigenti scolastici attivare modalità di didattica a distanza considerando anche le specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

L'obiettivo è quello di poter attivare nel più breve tempo

possibile dei percorsi a favore di tutti gli studenti della

regione, contenendo in questo modo i disagi provocati dalla

prolungata sospensione dell'attività educativa. Queste le decisioni che provengono dalla Regione.

