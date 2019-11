La Regione in soccorso: «Subito pronti 700mila euro per le opere prioritarie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROVVEDIMENTIPORDENONE Non solo una visita, ma una promessa: 700mila euro in regalo a Pordenone - intesa come città - già nella prossima legge finanziaria regionale, e tutti destinati alla sistemazione di zone critiche di Pordenone che subiscono danni e avvertono disagi durante le piene di Noncello e Meduna. Agire tutti, agire subito, ecco come si può rispondere all'ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Occidentale nell'ultima settimana. E se l'impegno relativo al ristoro dei danni post-Vaia è certificato, sicuramente mancava un...