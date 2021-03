Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTRIBUTI REGIONALIPORDENONE Facilitare le imprese che hanno richiesto contributi regionali, dilatando i tempi per la rendicontazione, consentendo alcune modifiche al progetto originario e semplificando la procedura delle domande: sono le azioni contenute nelle modifiche a due distinti regolamenti relativi alle domande di contributo, rispettivamente, per incentivi per la promozione all'estero e a sostegno dell'imprenditoria giovanile...