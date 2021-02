«Solo la vaccinazione potrà portarci fuori da questa pandemia e anche qui purtroppo i ritardi nell'arrivo dei vaccini, la confusione che regna su come e quando si potranno vaccinare le persone, la sta facendo da padrona». Lo dice il presidente degli infermieri Luciano Clarizia. « Dopo che il bando Arcuri per reclutare medici ed infermieri è andato quasi deserto da parte di questi ultimi, abbiamo proposto all'assessorato alla sanità del Fvg, con l'invio di una nota a cui non è ad oggi arrivata alcuna risposta, la possibilità di reclutare gli infermieri pubblici dipendenti, togliendo per qualche mese il vincolo di esclusività che hanno nei confronti delle aziende, cosa che potrebbe permettere la messa in campo di numerosi vaccinatori e così accelerare i tempi recuperando anche le settimane che abbiamo perso in attesa dei vaccini. Si tratta - prosegue Clarizia - di infermieri che fuori orario di servizio possano quindi essere utilizzati in tutte le strutture che verranno messe a disposizione per l'avvio della vaccinazione ai cittadini, sperando che non si compia la follia di spendere milioni di euro per l'acquisto delle tanto pubblicizzate tende a forma di fiore, privilegiando invece altre sedi come caserme, ospedali ed edifici pubblici che sono a costo zero. Gli infermieri ci sono e ci saranno come sempre, basta coinvolgerli e farsi aiutare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

