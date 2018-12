La Regione apre la borsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FONTANAFREDDAAmmonta a 1,7 milioni di euro il finanziamento previsto a favore del Comune di Fontanafredda dalla Regione Servirà per finanziare la nuova sede della Direzione didattica dell'Istituto comprensivo Rita Levi-Montalcini e alcune strutture della cittadella dello sport. Di fatto in finanziaria sono previsti 1,1 milione di euro in 3 anni per la cittadella dello sport e 600 mila euro per la direzione didattica. A questi finanziamenti diretti si aggiunge quello all'Uti del Noncello per l'incremento della rete di videosorveglianza....