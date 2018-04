CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNAPORDENONE - Il 21 e il 22 aprile a Pordenone Fiere si accendono i fari sulla 53^ edizione della Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car, manifestazione leader in Italia nel settore dell'elettronica di consumo e informatica lowcost nonché punto d'incontro per tutti coloro che vivono la passione digitale. Sono 200 gli espositori per oltre 3 km e mezzo di banchi espositivi e 30.000 i visitatori attesi da tutto il Nordest Italia e da Slovenia e Croazia. Cuore dell'evento e suo nucleo originario è l'evento dedicato ai radioamatori a cura...